Cupfeber i Mjøndalen

Lørdag spilles de to første kvartfinalene i NM. Mjøndalen, som er det eneste gjenværende laget utenfor Eliteserien, tar imot Sarpsborg. På veien til kvartfinalen har Mjøndalen slått ut både Strømsgodset og Brann.

– Det er et lag som i utgangspunktet er bedre enn oss. Men hjemme har vi en sjanse. Vi er stort sett gode hjemme, sier Mjøndalens trener Vegard Hansen til NTB.

Han sier det virker som Mjøndalen får ekstra energi, mer trøkk og ekstra kvalitet i kamper som mot Brann og Strømsgodset, og håper laget kan gjenskape det mot en kanskje enda bedre motstander.

– I enkeltkamper vet vi at vi kan hamle opp med eliteserielag, og vi får håpe at vi har dagen mot Sarpsborg.

Undervurdering

På spørsmål om det kan tenkes at Mjøndalen blir undervurdert, svarer Hansen at det kan være spillere i Sarpsborg som ikke kjenner Mjøndalens styrker og som tenker at dette blir grei skuring.

– Da kan det hende at de får en liten nesestyver, og det er det jo lov til å håpe på. Men som klubb så vil de nok ikke undervurdere oss, det er jeg ganske sikker på, sier Hansen.

Sarpsborg 08-trener Geir Bakke sier til NTB at det ikke eksisterer noen form for undervurdering der i gården.

– Dersom vi skal vise dem hvem som er best og spiller i eliteserien så er vi på bærtur. Vi vet det blir en knalltøff kamp, uavhengig av divisjonstilhørighet. De har hjemmebane, de har publikum i ryggen og vi vet det blir knalltøft fra start, sier Bakke.

Han lot seg imponere av Mjøndalens seirer mot Strømsgodset og Brann, og mener laget fra Nedre Eiker vant fortjent.

– Jeg vet hvordan Mjøndalen er. Det er gamle sirkushester som våkner til sånne kamper. Som nesten ikke gidder å røre seg til hverdagskampene, men som koser seg i sånne kamper. Også slenger de andre seg på og makser potensialet sitt. Så dette blir tøft, det er vi klar over.

Cupfinaler

Mjøndalen spilte sju cupfinaler på 1920- og 1930-tallet og ble norgesmester i 1933, 1934 og 1937. I 2017 herjer cupfeberen i Mjøndalen igjen.

– Det var cupfeber mot Strømsgodset og det var det mot Brann, og det kommer mest av at vi møter den type motstand, sier Hansen og legger til at det er en drøm for mjøndølinger å ta på seg brune og hvite klær og reise til Ullevaal igjen.

– Nå er vi såpass nær, det er to kamper til så kan vi være der, men det er et voksent hinder vi møter lørdag, sier Hansen.

I Sarpsborg derimot er supporterne litt bortskjemt med gode prestasjoner i cupen. I løpet av de tre siste årene har klubben vært i semifinale, finale og kvartfinale.

– Vi er veldig sultne på en semifinaleplass. Spillerne, klubben og supporterne er sultne på det. Det er bare to år siden vi var i cupfinalen, og det var jo en folkefest for sarpingene. Vi har jo lyst å oppleve det igjen, sier Bakke på spørsmål om det er cupstemning i østfoldbyen.

Kampen spilles lørdag klokken 16. Samme dag klokken 18.30 spilles kampen mellom Lillestrøm og Stabæk, mens de to siste kvartfinalene spilles søndag.

