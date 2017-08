Bystrøm med skulderen ut av velt

22 år gamle Mohoric stakk av fra en 14 mann stor utbrytergruppe i den siste stigningen i mål, og han kom i mål med et 16 sekunders forsprang på Pawel Poljanski (Polen) og José Joaquín Rojas (Spania).

Briten Chris Froome beholdt den røde ledertrøya med 11 sekunders margin.

Det var mye sidevind i løpet av den 207 kilometer lange etappen fra Lliria til Cuenca.

Norske Sven Erik Bystrøm satt i hovedfeltet da han gikk i bakken med 95 kilometer igjen til mål.

Han kom seg opp til hovedfeltet igjen, men TV-bildene viste at nordmannen hadde plager. Trøyen var revet opp på ryggen, og Bystrøm fikk behandling av legebilen.

TV 2 melder at Bystrøm måtte til legesjekk rett etter målpasserring. Kanalen fikk bekreftet at skulderen var ute av ledd. Bystrøm kom i mål som sistemann på etappen med over 25 minutter opp til vinneren.

– Han er forhåpentlig okay, sa Katjusjas kommunikasjonssjef Phillipe Martens.

(©NTB)