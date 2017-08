Burke til WBA fra Leipzig

Det opplyste Premier League-klubben fredag. Overgangssummen er ikke oppgitt, men ifølge britiske medier er den på om lag 15 millioner pund (vel 150 millioner kroner).

Burke ble utviklet i Nottingham Forests ungdomsavdeling, men sluttet seg til Leipzig i fjor og hjalp klubben til sensasjonelt seriesølv i 1. Bundesliga. Imidlertid hadde han begrenset spilletid.

– Jeg føler at tiden er inne til å flytte på meg og få spille mer, sier Burke til WBAs nettsted.

– Mitt mål er å overbevise så mitt navn er det første som skrives på lagoppstillingen.

Han er klubbens femte kjøp i sommer, etter Gareth Barry, Jay Rodriguez, Zhang Yuning og Ahmed Hegazi. Han kan debutere mot Stoke søndag.

– Vi er glade for å ha fått tak i ham. Han har et voldsomt talent, og nå har han også erfaringen som følger med å gå ut av komfortsonen til et annet land. sier manager Tony Pulis.

