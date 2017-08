Sigurdsson scoret fra midtbanen da Everton gikk videre

Den smått vanvittige scoringen kom like etter pause. På volley hamret islendingen til og fikk stjernetreff fra godt over 40 meter. Ballen gikk i en pen bue over Split-keeperen.

27-åringen ble nylig kjøpt fra Swansea for nesten 500 millioner kroner.

Sigurdsson var ikke alene om å score fra distanse. Josip Radosevic ga vertene ledelsen med et langskudd fra 30 meter på tampen av første omgang.

Everton vant 2–0 hjemme på Goodison Park, men måtte likevel jobbe litt i returmøtet for å holde sin kroatiske motstander unna. Midtveis i annen omgang vartet Evertons nyinnkjøpte keeper Jordan Pickford opp med en strafferedning.

Gjestene fra Liverpool sikret til slutt 1-1-resultatet og tok seg til europaligaens gruppespill med 3–1 sammenlagt.

(©NTB)