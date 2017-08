Real Madrid mot Borussia Dortmund og Tottenham i Champions League

Det var glitter og stas over hele linjen i Monaco under trekningen. Der ble også flere priser delt ut, deriblant årets spiller både for menn og kvinner.

Men oppsettet for mesterligaens milliardfase var det største. Bare fire norske spillere er med i gruppespillet: Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Tarik Elyounoussi (Olympiakos), Mohamed Elyounoussi (Basel) og Kristoffer Ajer (Celtic).

Dette er gruppene (lagene er satt opp i rekkefølge etter seedingsnivå):

A: Benfica (Portugal), Manchester United (England), Basel (Sveits), CSKA Moskva (Russland).

B: Bayern München (Tyskland), Paris Saint-Germain (Frankrike), Anderlecht (Belgia), Celtic (Skottland).

C: Chelsea (England), Atlético Madrid (Spania), Roma (Italia), Qarabag (Aserbajdsjan).

D: Juventus (Italia), Barcelona (Spania), Olympiakos (Hellas), Sporting Lisboa (Portugal).

E: Spartak Moskva (Russland), Sevilla (Spania), Liverpool (England), Maribor (Slovenia).

F: Sjakhtar Donetsk (Ukraina), Manchester City (England), Napoli (Italia), Feyenoord (Nederland).

G: Monaco (Frankrike), Porto (Portugal), Besiktas (Tyrkia), RB Leipzig (Tyskland).

H: Real Madrid (Spania), Borussia Dortmund (Tyskland), Tottenham (England), APOEL Nikosia (Kypros).

De to beste fra hver gruppe avanserer til åttedelsfinale, mens treerlagene hopper over til cupspillet i europaligaen.

Dette er kampdatoene:

1: 12. -13. september

2: 26. -27. september

3: 17. -18. oktober

4: 31. oktober og 1. november

5: 21.-22. november

6: 5.-6. desember.

(©NTB)