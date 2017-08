Nedtur for Solbakkens FCK

Qarabag vant den første kampen av fjerde kvalifiseringsrunde 1-0. I København onsdag vant FCK 2-1. Dermed endte 2-2 sammenlagt, noe som gir Qarabag avansement til gruppespillet på bortemålsregelen.

Federico Santander sendte danskene i føringen like før pause, men Dino Ndlovu utlignet for gjestene etter en drøy time. Andrija Pavlovic satte inn 2-1 for FCK, men Qarabag holdt unna mot slutten.

Dermed må FCK rette blikket mot deltakelse i europaligaen.

– Nøkternt sett er det bedre å spille i Europa League, men det er det ingen som tenker på nå. Vi gjorde alt for å klare det. Selv om Europa League på mange måter er et passende nivå, vil vi aller helst møte de beste, sier Ståle Solbakken til Viasat etter kampen, ifølge VG.

– Det er en trist sorti med tanke på Champions League, sier en skuffet København-trener til VGTV, men sier laget gjorde en god kamp i Parken og at internasjonal fotball blir jevnere og jevnere.

– Jeg synes ikke det er rettferdig at Qarabag går videre, men fotball er ikke alltid rettferdig. Vi er skuffet, fordi vi vet at om en måned ville vi ha slått det laget her, la han til på pressekonferansen senere.

(©NTB)