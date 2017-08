Mer ligacupkritikk etter grytidlig trekning

Klokka 5.15 skulle trekningen i ligacupen skje. Årsaken til frokostrykningen er at engelsk fotball håper å øke interessen i Asia.

Trekningen foregikk derfor i Kina, men på et tidspunkt som flere mente var fullstendig uten respekt for fansen. Daily Telegraph var blant avisene som tidlig kritiserte opplegget.

Og torsdagens trekning fikk også kritikk for at den startet 20 minutter for sendt, varte i 40 minutter og aldri ble TV-sendt. Da kokte det godt på Twitter.

Heller ikke i 1. runde gikk trekningen uten kritikk. Da ble det forvirring i Bangkok etter at Charlton både ble trukket mot Exeter og Cheltenham.

I fjerde runde venter fire dueller mellom Premier League-lag: Bournemouth – Brighton, Crystal Palace – Huddersfield, Leicester – Liverpool og West Bromwich – Manchester City.

Øvrige kamper: Arsenal – Doncaster, Aston Villa – Middlesbrough, Brentford – Norwich, Bristol City – Stoke, Burnley – Leeds United, Chelsea – Nottingham Forest, Everton – Sunderland, Manchester United – Burton, Reading – Swansea, Tottenham – Barnsley/Derby, West Ham–Bolton, Wolverhampton–Bristol Rovers.

Kampene spilles i uke 38.

