Demonstrerte mot NFL og for Kaepernick

Kaepernick fikk enorm oppmerksomhet da han i fjor nektet å stå under nasjonalsangen før San Francisco 49ers-kampene. Han valgte å gå ned på ett kne, og gjorde det klart at han gjorde det i protest mot politivold og rasediskriminering i USA.

Hans protest splittet landet. Mange hyllet ham for å ta et modig standpunkt, andre skjelte ham ut for manglende respekt for flagget.

Kaepernick forlot 49ers etter forrige sesong. Han har ennå ikke fått en ny klubb, og borgerrettsorganisasjoner mistenker at han er svartelistet av NFL-eierne.

New York Giants-eier John Mara antydet i et intervju med Sports Illustrated at det stemmer.

– I alle mine år i ligaen har jeg aldri fått flere følelsesladde brev fra folk enn i denne saken. De sier "om noen av dine spillere gjør noe slikt, kommer vi aldri mer på Giants-kamp". Det var ikke et par brev, det var en hel haug, sa han.

Sint legende

Baseballegenden Hank Aaron er blant dem som reagerer voldsomt.

– Jeg synes han blir dårlig behandlet. Ser du på quarterbackene i ligaen i dag, er han blant de beste. Det er ikke mange som kan gjøre de tingene han er i stand til. Jeg skulle ønske de ville gi ham sjansen til å vise det igjen, sa han i en video lagt ut på BlackAmericaWeb.com.

Kaepernick sa at han med sin protest ville skape konversasjon og debatt. I oppkjøringen til den nye sesongen har en rekke spillere i ulike klubber fulgt opp hans aksjon ved å knele under nasjonalsangen.

Mandag gjorde hele 12 Cleveland Browns-spillere det før lagets treningskamp, deriblant den første hvite spiller som har sluttet seg til protesten.

Vil møte Goodell

Flere grupper sto bak demonstrasjonen på Manhattan onsdag, deriblant Justice League NYC og Color of Change.

Organisasjonen NAACP, som kjemper for afroamerikaneres rettigheter, har bedt om et møte med NFL-sjef Roger Goodell for å diskutere Kaepernicks situasjon.

– Ingen spiller bør straffes eller diskrimineres fordi han benytter seg av talefriheten, sier NAACP-president Derrick Johnson.

– Ligaen bryr seg ikke om at svarte spillere får hjernerystelse (concussion), men de har problemer om svarte spillere har samvittighet (conscience), sier pastor Jamal Bryant.

