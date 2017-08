Ajax-treneren om sjansene: – Fra 80–20 til 50–50 for oss

– Jeg er så klart enig i at vi var soleklare favoritter før kampen i Amsterdam, men da Rosenborg fikk med seg et så bra resultat i forrige uke, vil jeg påstå at det er 50/50 om hvem som går videre, sier Ajax-treneren.

Dermed er den hardt pressede treneren enig med Kåre Ingebrigtsen om at det er vanskelig å utrope en favoritt foran morgendagens oppgjør.

– Før dobbeltoppgjøret var nok sjansene 20/80 i favør Ajax, men nå er det 50/50, sa RBK-sjefen på trøndernes pressekonferanse tidligere i dag.

Dårlig sesongstart

Ajax har hatt en rufsete start på sesongen under den nye treneren Marcel Keizers ledelse. De tapte sesongåpningen borte mot Heracles, etterfulgt av Champions League-exit mot Nice, og så nok et tap mot Rosenborg hjemme forrige torsdag.

Likevel hevder den nederlandske treneren at han ikke tenker på eventuelle konsekvenser det kan ha å ikke kvalifisere seg for Europa League, kun tre måneder etter at klubben spilte finale i samme turnering.

– Jeg tenker ikke noe som helst på hva et tap kommer til å bety for oss, sier Keizer på spørsmål fra NTB.

– Men det er så klart viktig for en klubb som oss å komme til Europa, påpeker han.

I Amsterdam ble Samuel Adegbenro tungen på vektskålen etter en forsvarsfeil fra Ajax. Keizer har bemerket seg både den nigerianske vingen, og noen flere han mener er meget gode spillere i Rosenborg-laget.

Hyller Mike Jensen

– Mike Jensen var den beste spilleren deres. I tillegg har de flere trusler i angrepsrekka, for eksempel Adegbenro og ikke minst Nicklas Bendtner.

– Kunne du sett for deg noen RBK-spillere i Ajax?

– Ja, det kunne jeg godt, sier Keizer uten å ville gå inn på konkrete navn.

– Rosenborg ville nok helt sikkert hatt noen av våre spillere i sin startoppstilling også, humrer Keizer til latter fra salen.

Treneren får støtte fra sin talentfulle midtstopper Matthijs de Ligt.

– Mike Jensen er Rosenborgs beste spiller, men man skal ikke glemme angrepsspillerne deres heller. Rosenborg har et godt offensivt lag, skryter de Ligt.

Bendtner-stikk

– Hva med Nicklas Bendtner, var han den beste spissen du har spilt mot?

– Nei, det var han definitivt ikke, sier 18-åringen, som trener med klassespisser som Klaas-Jan Huntelaar og Kasper Dolberg hver dag, og smiler.

Han er uenig med treneren sin om hvem som har favorittstempelet før morgendagens skjebnekamp.

– Vi er nok favoritter, selv om vi tapte i Amsterdam. Vi skal vinne hver kamp vi spiller i Ajax, så jeg har troen på at vi går videre i morgen, sier de Ligt.

(©NTB)