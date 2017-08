Tidligere CAS-dommer: – Johaugs taktikk er ikke klanderverdig

Tirsdag ble dommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) mot Therese Johaug kjent for offentligheten. CAS strakk dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund fra 13 måneder til 18 måneder for den norske skistjernen, og dermed ryker drømmen om et OL-gull i Pyeongchang i 2018.

Etter at FIS anket dommen fra det norske domsutvalget, leverte Johaug inn motanke med krav om full frifinnelse. Tidligere CAS-dommer Meltvedt mener det ikke har hatt noen betydning for resultatet, og på ingen måte var klanderverdig.

Han sier det ville vært defensivt å vise mangel på tro på egen sak. Ved ikke å levere motanke kunne det også utad vise en liten grad av innrømmelse overfor folk flest og domsutvalget.

– Det vet man jo ikke, det blir ren spekulasjon. Men jeg tror at det er den vurderingen som er foretatt, sier Meltvedt, og legger til at han synes det virket både naturlig og logisk at det ble lagt ned påstand om full frifinnelse.

– Jeg synes det blir litt etterpåklokskap om spekulasjoner om hva som hadde skjedd hvis man hadde gjort slik og slik, sier han.

– Tenker på hva som er rimelig

I CAS-høringen argumenterte Johaug mot forlenget straff blant annet med at hun ville gå glipp av OL dersom hun fikk 16 måneder eller mer. Det trenger ikke å ha talt mot Johaugs sak, mener den tidligere CAS-dommeren.

Meltvedt sier at man som CAS-dommer tenker på hva som er rimelig, eller proporsjonalt sett i forhold til det bruddet som er foretatt.

– Og man vil alltid være litt i tvil. Ingen saker er like, rettspraksis er ikke entydig, og som dommer ville jeg ha hatt ett skrått blikk på hva konsekvensen vil bli. Hvis det var sånn at domstolen sto og vippet mellom 15 eller 17 måneder, og 15 måneder ville gitt anledning til å delta i OL, og 17 ikke, så ville jeg argumentert for 15, sier den tidligere CAS-dommeren.

– Ikke overraskende

Dommen ble tirsdag lagt ut i sin helhet på nettstedet til CAS, og i løpet av de 35 sidene kommer det fram at det på enkelte punkter var uenighet mellom de tre dommerne.

– Det er ikke overraskende, det er helt forventet og snarere regelen enn unntaket, med dommere fra ulike rettstradisjoner og ulike oppfatninger, sier Meltvedt.

– Jeg skjønner den dommeren som har vært i mindretall, han har hatt et behov for å gi et signal om at det har vært dissens og har krevet at det skal stå "flertallet i panelet" i de punktene der han har vært veldig uenig.

Therese Johaug avla 16. september i fjor positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin.

(©NTB)