City sikret seg stor andel i La Liga-klubb

City Football Group (CFG) har kjøpt en andel på 44,3 prosent av La Liga-klubben, ifølge AFP.

– City Football Group og Girona Football Group er majoritetseiere. De nye eierne har satt seg mål om å sørge for at Girona blir et permanent innslag i La Liga, heter det i en uttalelse.

Pere Guardiola, bror av City-manager Pep, er direktør i Girona Football Group.

Størrelsen på avtalen er ikke kjent. Avtalen, som har fått grønt lys av spanske myndigheter, tillater Girona å låne fem Manchester City-spillere inneværende sesong.

Girona spilte 2–2 mot Atlético Madrid i serieåpningen i La Liga. Manchester City har fire poeng etter to Premier League-kamper så langt denne sesongen.

CFG har allerede partneravtaler med flere klubber, blant annet i New York, Melbourne og Yokohama.

(©NTB)