Tettey hjalp Norwich videre i ligacupen

Tettey spilte hele kampen for Norwich i ankerrollen på midtbanen. Gjestene tok en tidlig ledelse ved Lee Novak, men mål av Josh Murphy (2), Marley Watkins og Tom Trybull sendte Norwich videre.

I neste runde, som trekkes i Beijing natt til torsdag, kan laget de store kanonene fra Premier League, også europacupdeltakerne som hadde walkover i 2. runde.

Watford ute

Et unntak er Watford, som røk ut av ligacupen med 2-3 hjemme mot Bristol City. Laget er ubeseiret i de to første serierundene, men kom til kort i tirsdagens cupkamp.

Niclas Eliassons 3-1-scoring for gjestene i tredje tilleggsminutt ble avgjørende, og gjorde at Adrian Mariappas scoring to minutter senere bare ble et trøstemål for Watford, som også fikk José Holebas utvist rett før full tid.

Det kan bli Bristol-derby i neste runde, for Rovers vant 1-0 over Fulham i London. Stefan Johansen var blant vertenes reserver, men ble aldri byttet inn.

274 endringer

De fleste av de beste sparer førstevalgene i ligacupen, iallfall i tidlige runder. Lagene i de 19 kampene tirsdag gjorde til sammen 274 endringer på laget fra forrige seriekamp.

Joshua King var for eksempel ikke i troppen da Bournemouth vendte 0-1 til seier 2-1 borte mot Birmingham med to mål etter pause.

Eliteserielagene Brighton, Crystal Palace, Leicester, Swansea og West Bromwich Albion tok seg også videre tirsdag.

Verken Markus Henriksen eller Adama Diomande var i troppen da Hull røk ut med 0-2-tap borte mot Doncaster.

