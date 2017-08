Nederlandsk forsvarer til Southampton

23 år gamle Hoedt kommer til klubben fra italienske Lazio.

Midtstopperen ble hentet til italiensk fotball fra AZ Alkmaar i hjemlandet i 2015. Senere samme år fikk han sin første kamp for det nederlandske landslaget.

Hoedt, som skal ha en prislapp på rundt 150 millioner kroner, har signert en femårskontrakt.

– Wesley har bevist sine ferdigheter gjennom prestasjonene han har gjort for Lazio og Nederland. Vi tror han kan utvikle seg videre i Southampton, sammen med landsmannen Virgil van Dijk og andre spillere som Jack Stephens, Maya Yoshida, Jan Bednarek og Florin Gardos, sier Southampton-sjef Les Reed i en uttalelse.

Han beskriver forsvarsspilleren som "én av de mest talentfulle unge forsvarsspillerne i Europa".

Nevnte van Dijk har gitt beskjed om at han ikke ønsker å spille mer for Southampton, men klubbledelsen holder fast ved at det ikke er aktuelt å selge midtstopperen.

(©NTB)