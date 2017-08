Nautnes-karantene for sakte bytte

Det ble avgjort av Norges fotballforbunds disiplinærutvalg tirsdag.

Det røde kortet til Nautnes satte sinnene i kok i Arna-Bjørnar, og klubben har varslet en protest mot kamputfallet. Det kan også bli aktuelt å anke utelukkelsen.

Nautnes ble byttet ut på stillingen 2-1. Hun hadde gult kort fra første omgang og gikk sakte mot benken. Dommeren syntes hun dro ut tiden og ga henne et nytt gult kort.

– Det var en helt absurd avgjørelse. Det rammet ikke bare spilleren, men hele laget som måtte spille i undertall i en omgang, sier styreleder Siv Lekven til Bygdanytt.

Arna-Bjørnar tapte kampen 2-3 etter å ha ledet 2-0 tidlig.

NFF har fått varsel om protest på kamputfallet. Arna-Bjørnar krever omkamp.

– Vi vil avklare noen formelle forhold med Arna-Bjørnar, oversende protesten til Vålerenga og dommeren for marknader, og deretter oversende protestsaken til Doms- og sanksjonsutvalget for behandling. Det er vanskelig å si når en beslutning vil foreligge, sier Espen Aubert, leder for juridisk seksjon i NFF, i en epost til Bygdanytt.

(©NTB)