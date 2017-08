FIS tilfreds med dommen

– FIS er tilfreds med at et uavhengig organ har vurdert og belyst faktaene i saken og upartisk kommet til en dom. Dette var også grunnen til at FIS anket saken til CAS. Behandlingen der sikret en fair avgjørelse for alle involverte parter, skriver FIS i en pressemelding.

Johaug fikk 18 måneders utelukkelse av CAS. Den er fem måneder lenger enn den hun fikk i det norske idrettsrettssystemet.

