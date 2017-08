Elabdellaoui fulgte Ajer til mesterligaen

Landslagets visekaptein spilte høyreback da Olympiakos forsvarte sin 2-1-ledelse fra hjemmekampen med seier også i returkampen mot kroatiske Rijeka.

Hjemmelaget presset fra start og kom til noen store sjanser, men Marko Marins scoring vel halvveis i første omgang roet nervene. Flere mål ble det ikke i den kroatiske kystbyen, og Olympiakos kan se fram til en høst med mesterligafotball.

Sevilla, Napoli og Maribor sikret også plass i mesterligaens gruppespill onsdag.

Vanskelig

Sevilla gjorde det vanskelig for seg selv i returkampen mot tyrkiske Basaksehir, men går videre med 4-3 sammenlagt etter 2-2 på hjemmebane.

Gjestene tok en tidlig ledelse ved nederlenderen Eljero Elia, og den sto seg til pause.

Utligningen kom i det 52. minutt, da Sergio Escudero nikket i mål. Wissam Ben Yedder gjorde 2-1 til Sevilla fra spiss vinkel kvarteret før slutt, men Edin Visca utlignet etter et innlegg fra Elia.

Et nytt bortemål ville sendt Basaksehir videre på bortemålsregelen, men Sevilla holdt unna.

Napoli-seier

Napoli hadde gjort det meste av jobben med 2-0-seier i hjemmekampen mot et Nice-lag som da fikk to mann utvist. José Callejóns scoring tidlig i 2. omgang gjorde det franske lagets oppgave umulig, og Lorenzo Insigne sørget for at det ble 2-0 til Napoli også i returkampen.

Maribor tapte første kamp mot Hapoel Beer-Sheva i Israel, men Matja Vilers tidlige scoring ga 1-0 i hjemmekampen, og den slovenske klubben tok seg til gruppespillet på bortemålsregelen.

