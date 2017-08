Sterling spolerte Rooneys store kveld

Sesongens første hjemmekamp ble ikke det City-manager Pep Guardiola hadde sett for seg. Spanjolen har handlet spillere i dyre dommer i sommerens overgangsvindu, men mandag hadde mannskapet hans trøbbel mot en annen handleglad klubb.

I sentrum av begivenhetene sto Wayne Rooney. 31-åringen, som returnerte til Everton fra Manchester United i sommer, rundet 200 mål i Premier League i en begivenhetsrik første omgang i Manchester. Scoringen så lenge ut til å bli kampens eneste.

Snaue ti minutter før slutt var imidlertid innbytter Raheem Sterling våkent framme og hamret inn i 1-1-målet for et City-mannskap som spilte hele annen omgang med ti spillere.

Hyllet av Shearer

Wayne Rooney sendte imidlertid overraskende Everton i ledelsen ti minutter før pause. Spissveteranen var våkent framme og satte ballen mellom beina på City-keeper Ederson etter fint forarbeid av unggutten Dominic Calvert-Lewin.

Scoringen var Rooneys andre i ligaen denne sesongen etter sommerens overgang fra Manchester United.

Spisslegenden Alan Shearer var inntil mandag alene om å ha scoret 200 mål i Premier League. Han endte til gjengjeld på 260. Ikke lenge etter Rooneys mål skrev Shearer følgende på Twitter:

– Det har vært ensomt i denne Premier League 200-klubben. Velkommen og gratulerer, Wayne Rooney.

To røde kort

I en innholdsrik første omgang var scoringen langt fra eneste avgjørende hendelse. Minuttet før omgangens slutt pådro Manchester Citys nysignering Kyle Walker seg sitt andre gule kort.

Det hjalp definitivt ikke hjemmelaget å spille de siste 45 minuttene med ti mann.

City maktet likevel å sette trykk på gjestene etter pause og belønningen kom i form av innbytter Sterlings utligning.

Rett før slutt fikk i tillegg Evertons Morgan Schneiderlin sitt andre gule kort. Dermed ble kampen avsluttet ti mot ti.

Minnet terrorofrene

Mandagens kamp ble for øvrig brukt til å hedre ofrene for terrorangrepene i Manchester og Barcelona under mandagens Premier League-oppgjør lagene imellom.

Begge lags drakter var utstyrt med bilde av en bie, hvilket ble et symbol på solidaritet i etterkant av det dødelige terrorangrepet i Manchester i mai i år. Mandag var bien utformet i det spanske flaggets røde og gule farge.

Under symbolet sto bokstavene «MCRBCN», en forkortelse for Manchester og Barcelona.

Begge lags spillere bar i tillegg svarte sørgebånd.

