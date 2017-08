Bendtner ikke i Danmarks A-landslagstropp

Mandag ettermiddag ble Åge Hareides tropp til kvalifiseringskampene mot Polen og Armenia presentert. Bendtner kom ikke med. Derimot er RBK-kaptein Mike Jensen tatt ut i Hareides tropp.

Kampene spilles 1.- og 4. september.

– Det er både sosiale og fotballmessige årsaker til at han ikke ble valgt, sier Hareide.

– Jeg vil ha arbeidsvilkår hvor folk kjenner meg, og jeg kjenner spillerne. Spillere som Nicolai Jørgensen, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius kjenner måten vi arbeider på Det skal være en helt spesiell grunn til å bytte dem ut på det nåværende tidspunkt. Det er det ikke, og derfor gjør jeg det ikke, sier nordmannen.

Må vente litt

– Vi skal spille to meget viktige kamper, og derfor må vi finne et annet tidspunkt å eventuelt ta Nicklas Bendtner inn i troppen.

– Han måtte ha være klart bedre enn de andre alternativene jeg har for å ha kommet med. I øyeblikket vurderer jeg de andre for å være bedre enn ham, men han er i klar framgang både fysisk og prestasjonsmessig, sier Hareide.

X-factor

– Det er deilig å se at han er kommet i gang igjen i Rosenborg, og jeg håper selvsagt at han igjen blir tatt ut på landslaget. Dette er trenerens beslutning, men det er ikke til å komme ifra at Nick har en X-faktor som kan åpne opp kamper, sier Jørgensen i et intervju med Ekstra Bladet.

Jørgensen er klar til å ta opp kampen mot Bendtner om det skulle bli aktuelt.

– Jeg vil helst spille spiss, og det vil Nicklas også. Det er også en mulighet for at vi kan spille med to angripere. Dette er det landslagstreneren som avgjør, sier Jørgensen.

Det er nesten to år siden Nicklas Bendtner var tatt ut i en dansk landslagstropp. Hans siste landskamp var i november 2015. Nicolai Jørgensen kom med i troppen denne gangen også, sammen med øvrige offensive profiler som Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Viktor Fischer og Andreas Cornelius.

(©NTB)