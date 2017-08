USA vant Solheim Cup igjen

Da Gerina Piller senket en birdieputt og ledet med tre hull mot Florentyna Parker med tre hull igjen å spille, var det klart at USA ikke kunne tape. Litt senere scoret Lizette Salas vinnerpoenget.

– Hendene mine skjelver fortsatt når jeg tenker på det, sa Salas om øyeblikket da hun senket en putt for par og så 14,5 poeng lyse på resultattavla. Det er summen som skal til for seier i Solheim Cup.

Amerikanerne vant til slutt med 16,5 mot 11,5 poeng etter at lagene vant fem singlekamper hver søndag.

USA hadde etter parspillet de to første dagene hele fem poengs ledelse i prestisjeduellen mot Europas beste kvinnelige golfspillere. Det betydde at europeerne måtte ha ni av 12 mulige poeng søndag for å ta med seg trofeet hjem.

Den oppgaven viste seg altfor stor, men fem av de sju første europeerne i aksjon sikret poeng, og amerikanernes feiring ble stadig utsatt.

Utmattet

Catriona Matthew, Caroline Masson og Carlota Ciganda slo sine amerikanske motstandere, mens Anna Nordqvist og Karine Icher spilte uavgjort.

Nordqvist ledet med fire hull halvveis mot Lexi Thompson, men så vant amerikaneren fem hull på rad, og svensken berget så vidt uavgjort.

– Jeg har ikke ord. Jeg er helt utmattet, sa Nordqvist, som var en av Europas beste spillere, til NBC.

– Jeg tenkte bare at jeg måtte gå "all in" og jage henne, sa Thompson om sin opphenting.

Avgjort

Med fem kamper igjen å avgjøre trengte USA bare et halvt poeng (en uavgjort kamp) for å forsvare trofeet, og ett poeng for å vinne. Da Salas avgjorde sin kamp mot Jodi Ewart Shadoff med 1 hulls seier, var USA oppe i de magiske 14,5 poeng.

Europa tok ytterligere to seirer ved Charley Hull og Madeline Sagström, men da var festen allerede i gang.

USA ville som tittelforsvarer beholdt trofeet selv om Solheim Cup hadde endt uavgjort 14-14, men trengte ikke å lene seg på den regelen.

Suzann Pettersen skulle spilt på Europas lag, men ble stoppet av ryggplager og fungerte i stedet som visekaptein i Des Moines.

