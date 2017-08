Sæter hjalp gamleklubben Rosenborg i gullkampen

Sæter byttet ut regjerende mester Rosenborg med Stabæk i sommer. 19-åringen hadde vært i klubben siden 2013, men tilbrakte hele forrige sesong på lån i 1.-divisjonsklubben Ranheim.

Søndag fikk han tillit fra start mot topplaget Molde i sin nye klubb, og unggutten sendte Stabæk i ledelsen i det 16. minutt etter å ha blitt servert av 17-åringen Hugo Vetlesen.

Molde hadde flere gode muligheter til å utligne før pause, men verken Thomas Amang, Fredrik Brustad eller Björn Bergmann Sigurdarson klarte å få ballen i mål.

Det klarte imidlertid bursdagsbarnet Luc Kassi i annen omgang da han hamret inn 2-0 i det 57. minutt. Den ferske 23-åringen fikk ballen av Raymond Gyasi, før han traff perfekt i det lengste hjørnet.

Straffespark

Moldes toppscorer Sigurdarson vartet opp med en fin volleyscoring med feil bein kun fire minutter senere til 1-2, men da Stian Gregersen lagde straffe i duell med Ohi Omoijuanfo var eliteseriens toppscorer sikker fra straffemerket til 3-1 i det 74. minutt.

– Dette var deilig. Vi viser nok en gang at vi er et sterkt lag. Når vi er på vårt beste kan vi slå hvem som helst. Molde er et veldig bra lag, så at vi slår dem er sterkt, sa Ohi til Eurosport etter kampen.

Brustad ga Molde fornyet håp med sin 2-3-scoring like før slutt, men alle tre poengene ble igjen på Nadderud. Det var godt nytt for Rosenborg, som tapte 0-1 mot Haugesund på Lerkendal.

– Må ta oss sammen

– Vi begynner ikke å få kvalitet før det er for sent. Vi lar dem få for lette scoringer. De to målene i annen omgang blir for lette, men sånt kan skje. Vi var ikke oppe på det nivået vi skulle vært for å spille mot et aggressivt Stabæk-lag, sa Molde-manager Ole Gunnar Solskjær til Eurosport.

– Vi må ta oss sammen og være med i kampen om annen- og tredjeplass, la han til.

Molde gikk på sitt annet strake tap etter å ha tapt 1-2 mot serieleder Rosenborg forrige helg. Stabæk vant på sin side sin første kamp siden starten av juli.

