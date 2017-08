Ny bro venter rytterne i Ladies Tour of Norway

Arrangøren la lørdag ut en pressemelding. Der skriver daglig leder Roy Moberg blant annet dette:

«Vi understreker at vi som arrangør har fulgt prosedyrene, det vil si at vi i god tid har varslet Veitrafikksentralen om at det pågår et World Tour-ritt på sykkel og at broen ikke skal åpnes før vår kommandosentral, som følger rittet i kortesjen, gir beskjed».

«Vi har fått bekreftet at både Fredrikstad Triathlon, som benyttet den samme broen på formiddag samme dag, og Ladies Tour of Norways varslinger er registrert hos Veitrafikksentralen. At broen allikevel åpnes nøyaktig kl. 18.00, kun sekunder før fronten av sykkelfeltet ankommer broen, er selvfølgelig sterkt beklagelig. På det tidspunktet som broen ble åpnet var det for øvrig MC-politi på begge sider av broen med blålys. Sportslig sett ble avslutningen på sykkelløpet selvfølgelig sterkt preget av hendelsen, og vi fikk ikke den avslutningen vi hadde ønsket oss».

«Ladies Tour blir avsluttet i dag søndag med avsluttende runder og målgang i Halden. Ironisk nok er det ny bro på menyen. Starten på etappen går på Gamle Svinesundsbroen nøyaktig på grensen mellom Norge og Sverige. Det vil bli en spektakulær start, men denne gang under kontrollerte former».

