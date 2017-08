Nadal blir verdensener tross kvartfinaletap

I kampen om semifinalebillett tapte Nadal med settsifrene 2-6, 5-7. Det skjedde etter at han noen timer tidligere hadde tatt seg videre ved å slå Albert Ramos-Viñolas, men to kamper på en og samme dag ble i overkant mye.

– En dårlig kamp av meg. Hvis jeg ikke spiller bra, kan jeg ikke vinne mot spillere som Nick, sa Nadal etter kvartfinaletapet.

31-åringen kunne trøste seg med at han er sikret førsteplassen på ATP-rankingen. Over helgen blir Nadal verdensener for første gang på over tre år.

Glad

Han overtar tronen etter britenes tennisyndling Andy Murray.

– Utrolig gode nyheter. Det er uvirkelig å være ener igjen etter alt jeg har opplevd de siste årene For meg er det en fantastisk prestasjon å være tilbake i den posisjonen, sa Nadal.

Han reiser dermed til US Open som verdens best rangerte tennisspiller. Årets siste Grand Slam-turnering starter i New York 28. august.

– Der må jeg vise hvorfor jeg innehar førsteplassen akkurat nå. Jeg skal gjøre mitt beste.

Sympati

Nadal viste også stor medfølelse med de rammede etter terrorangrepene i Barcelona.

– Jeg har ikke ord for hva jeg føler. All min støtte til Barcelona, og særlig til dem som lider mest, til alle ofrenes familier. Det er helt forferdelig det som skjedde. Alle i Spania er nedtrykte, meg inkludert selvsagt.

– Det er en tragedie. Du sitter igjen med følelsen av at du ikke kan være trygg uansett hvor du er. Som land må vi nå holde sammen, sa han.

Det er for øvrig første gang Kyrgios er i en Cincinnati-semifinale. Den kontroversielle australieren møter der en annen spanjol i David Ferrer.

(©NTB)