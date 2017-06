Brann slapp den tøffeste motstanden

Brann kom useedet inn til mandagens trekning av den andre kvalifiseringsrunden i europaligaen og kunne møte storlag som Galatasaray, Aberdeen og Brøndby.

Bergenserne kan imidlertid se lysere på sjansen for avansement etter at de ble trukket mot enten Vojvodina (Serbia) eller Ruzomberok (Slovakia).

Da de innledende kvalifiseringsrundene til europaligaen ble trukket i sveitsiske Nyon mandag ble det også klart at Odd møter Ballymena United (Nord-Irland) i første kvalifiseringsrunde.

– Vi er fornøyd. Det er et spennende land. Vi ønsket bortekamp først, men uansett, vi er seedet og skal slå det laget, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til NTB.

– Vi er godt fornøyd med trekningen. Sportslig sett bør vi ha gode muligheter, og Nord-Irland blir et spennende reisemål for våre tilhengere, sier daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, til NTB.

Vil forbedre seg

I en eventuell 2. kvalifiseringsrunde møter Odd enten Bala Town (Wales) eller Vaduz (Liechtenstein).

Haugesund trakk Coleraine, og dermed må også de ta turen til Nord-Irland.

– Jeg aner ikke hva vi møter, sier Haugesund-trener Eirik Horneland til NTB.

Horneland sier han ikke kjenner til nordirsk fotball annet enn fra da han var trener for G19-landslaget, men regner med at de møter fysisk fotball og et godt kollektiv.

Polsk eller makedonsk

– Så jeg regner med vi må være på tå hev når vi møter dem, sier han.

– Vi var i Europa i 2014 og er glade for å få muligheten igjen. Da kom vi til andre runde, og målet får være å gjøre det bedre denne gang, sier Horneland.

Hvis Haugesund går videre til 2. kvalifiseringsrunde møter de vinneren av kvalifiseringskampen mellom Lech Poznan fra Polen og Pelister fra Makedonia.

(©NTB)