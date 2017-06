Minde avgjorde for Linköping

Storscorer Tabitha Chawinga scoret to ganger for gjestene og er oppe i 14 denne sesongen (12 på de seks siste kampene), men Linköping fikk til akkurat nok framover til å overtrumfe det.

Marija Banusic ga Linköping 1-0-ledelse tidlig. Senere sto venstreback Jonna Andersson for to målgivende innlegg. Det første løp Johanna Axfeldt i eget mål til 2-1 for vertene, det andre skjøt Minde inn til 3-1 etter en time.

En snau måned før EM-sluttspillet i Nederland likte Norges landslagssjef Martin Sjögren (som er tidligere Linköping-trener) sikkert Mindes formbeskjed i siste runde før sommerpausen.

Minde ble byttet ut rett etter scoringen og så lagvenninnene hale i land seieren etter at Chawinga hadde skapt ny spenning.

Linköping har åtte seirer og ett tap så langt i serien. Laget er fem poeng foran serietoer Rosengård, som slo Vittsjö 3-0 med mål av Lieke Martens, Lotta Schelin og Ella Masar.

