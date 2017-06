Melgalvis' drømmetreff reddet Lillestrøm på overtid

Høyrebacken fikk ballen fra langt hold like før de tre tilleggsminuttene var passert, og gikk for lykken.

Skuddet gikk som et prosjektil mot lengste hjørne og var innom stolpen før den traff nettmaskene til 1-0.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg traff veldig godt, og det var deilig å se den gå inn, sa en ydmyk matchvinner til Eurosport etter kampen.

Scoringen hindret samtidig tabelljumbo Viking i å ta et svært viktig poeng.

– Jeg er skuffet. Vi hadde ett poeng, men vi var for naive til å beholde det. Vi hadde et frispark med et minutt igjen og en mulighet til å flytte fram folk. I stedet valgte vi å slå til en som var én mot fire, og så blir vi kontret på. Det er skoleguttfeil, sa Viking-trener Ian Burchnall.

Knudtzon-heading i stolpen

Lillestrøm hadde flere muligheter til å ta ledelsen før scoringen kom på overtid.

Erling Knudtzon fikk først muligheten på en heading etter 34 minutter, men avslutningen endte i stolpen.

Like før pause gikk samme mann i bakken inne i sekstenmeteren, men dommer Lundby valgte å gi LSK-spissen gult kort for filming fremfor straffespark. Kortet setter Knudtzon utenfor derbyet mot Vålerenga i neste runde.

Like etter pause var det Simen Kind Mikalsen sin tur til å treffe metallet. Hans frispark gikk over muren, men gikk noen centimeter for høyt og traff tverrliggeren.

Etter 64 minutter var vertene frempå igjen, og både Simen Rafn og Chigozie Udoji fikk muligheten innenfor sekstenmeteren, men begge skuddforsøkene ble blokkert.

Volley like utenfor

Etter 82 minutter kom Arne Erlandsens mannskap på nytt, og et langt innkast fra Aleksander Melgalvis endte i føttene på Knudtzon. Han forsøkte seg på volley, men ballen snek seg på utsiden av Iven Austbøs stolpe.

Sekunder før slutt dukket imidlertid Melgalvis opp og sikret tre kjærkomne poeng.

Resultatet gjør at Lillestrøm klatrer til niendeplass med 17 poeng, mens Viking fortsatt ligger helt sist med åtte poeng.

