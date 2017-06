Spektakulært stjernefall i US Open

Det er første gang siden rankingsystemet ble lansert i april 1989 at alle i topp tre har misset cuten og er ferdigspilt før tredje runde i majorsammenheng.

Verdensener og tittelforsvarer Johnson var i trøbbel etter torsdagens 75-runde, og han klarte ikke å bøte på den svake åpningen. Dagen derpå måtte han ty til 73 slag. Amerikaneren var tre slag unna å klare cuten. Totalt endte han fire over par etter to runder.

Den tidlige exiten overrasket Johnson. Erin Hills-banen var på forhånd spådd å passe ham bra.

– Jeg liker virkelig denne banen. Den var perfekt satt opp for meg, men jeg kunne ikke slått høyere. Jeg slet enkelt og greit på greenen. Dette spillet handler om å putte, og jeg klarte ikke å slå ballen i hullet raskt nok, forklarte Johnson og fortsatte:

– Detter er US Open. Det betyr mye for meg. Jeg er definitivt skuffet over ikke å få spille i helgen. Nå skal jeg dra hjem, slappe av litt og være med familien.

Svært jevnt

Med de største favorittene ute av bildet, går det mot en vidåpen kamp om det gjeve trofeet. Halvveis er fire spillere i delt ledelse; Paul Casey (England), Tommy Fleetwood (England), Brooks Koepka (USA) og Brian Harman (USA).

Det er svært jevnt i toppen. Kun to slag skiller en gruppe på åtte spillere bak lederkvartetten.

For andre året på rad er Rory McIlroy ute av US Open etter to runder. Nordiren fikk en marerittaktig start på turneringen med en åpningsrunde seks slag over par torsdag, og da hjalp det lite at fredagens runde var flere hakk bedre. Fasiten ble ett slag under par.

Også i fjor gikk verdenstoeren glipp av siste halvdel av storturneringen etter å ha slitt med å finne seg til rette på Erin Hills-banen i den amerikanske delstaten Wisconsin.

Nordiren nektet imidlertid å la seg knekke av nedturen.

– Jeg er optimistisk med hensyn til hvor spillet mitt ligger akkurat nå. Forhåpentligvis har jeg fått mye dårlig ut av systemet mitt i går og i dag. Nå handler det bare om å få flere konkurranse i beltet, sa han – vel tilbake i klubbhuset etter fredagens runde.

Frustrert

Jason Day trengte et mirakel for å komme tilbake etter katastrofestarten på 79 slag. Fredag gikk han en 75-runde, og det var naturligvis langt fra bra nok. Den australske verdenstreeren endte totalt hele ti slag over par.

– Det er ganske frustrerende. Jeg følte jeg kom hit etter å ha gjort mine beste forberedelser til en majorturnering noensinne, sa Day.

US Open er også over for tidligere Masters-vinner Danny Willett. Han trakk seg fra turneringen med en ryggskade fredag.

Ute av turneringen er også den svenske stjernen Henrik Stenson. Han gikk totalt tre over par etter fredagens 73-runde.

