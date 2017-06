Roing: Skarstein med finaleseier i Polen

Skarstein fikk en tidlig luke og så seg aldri tilbake. Trønderen rodde 2000 meter på tiden 11.00,65.

Hun slo den tyske båten med Sylvia Pille-Stepphart med over 45 sekunder. Tredjeplassen gikk til Italia. Det var kun tre båter i finalen.

28 år gamle Skarstein satte verdensrekord da hun klarte 10,49,94 i fredagens oppvisningsheat. Det var 17 sekunder raskere enn den gamle verdensrekorden som ble satt i fjor.

Det var første gang at Skarstein prøvde seg på det som for pararoerne er en uvant distanse. Tidligere har hun og kollegene kun konkurrert over 1000 meter

Pararoerne har også doblet sin distanse i VM-sammenheng.

