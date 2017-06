New Zealand best i gang i America's Cup

Den amerikanske båten tjuvstartet i farvannet utenfor Bermudas hovedstad Hamilton, og måtte følgelig slippe seg ned to båtlengder i den første finaleseilasen.

Den newzealandske 50 fots katamaranen kom seg opp på hydrofoilene og suste unna til en klar ledelse. Senere mistet den fart da den flatet ut under en vanskelig manøvre, men båten holdt unna til seier med 30 sekunder.

New Zealands skipper Peter Burling tok teten fra start også i lørdagens andre seilas. Oracle hentet den aldri igjen, og dermed leder utfordreren 1-0 i finalen.

Den første seieren lørdag betydde nemlig bare utligning til 0-0 i finaleserien, der første båt til sju poeng er vinner. Oracle fikk et bonuspoeng for sin seier i kvalifiseringen, men det ble ilagt i form av et minuspoeng for New Zealand.

Oracle hadde vunnet sine ti siste dueller mot Team New Zealand, som i America's Cup-finalen i 2013 mistet en overlegen ledelse ved å tape de åtte siste regattaene.

Oracle har vunnet America's Cup de to siste gangene.

Finaleserien skal avsluttes senest 28. juni. Allerede søndag skal det avvikles to nye seilaser, men så blir det ikke flere før neste helg.

