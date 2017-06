Stöckl har jekket ned Tande: – Han er mer selvstendig og strukturert

Det toppet seg under Raw Air. Tande slet med å kopiere de gode resultatene fra tidlig i sesongen. Det ble banning på TV og obskure håndbevegelser mot juryen. Stöckl truet med å sende KIF-gutten hjem.

– Jeg hadde en prat med ham både under Raw Air og etter sesongen. Jeg forstår hvorfor ting skjedde. Daniel er bare en slik person. Han gir ærlige svar, og gjerne på en veldig emosjonell måte. Det kan være tungt for andre å høre. Men på mange måter foretrekker jeg en slik type framfor en som bare er snill og holder tilbake, sier landslagssjef Stöckl til NTB.

– Men det handler om å finne en god måte å komme med kritikk på, og i den perioden der klarte ikke Daniel det, påpeker landslagssjefen.

Stöckl mener han ser en voksen Tande foran en sesong tettpakket med høydepunker.

– Vi som jobber med utøveren kan ikke gjøre mer enn å vise til det som har skjedd og hvordan det påvirker oss rundt ham. Det er opp til utøveren selv om han vil fortsette sånn, eller kanskje finne bedre måter å løse vanskelige situasjoner på, sier hoppernes suksesstrener.

Hoppukemiss

– Og hvordan opplever du Tande foran OL-sesongen?

– Jeg opplever Daniel som veldig klar og bestemt for OL. Han virker litt mer voksen. Han er blitt mer selvstendig og strukturert. Jeg ser en framgang i de fleste områder som er viktig som menneske og utøver, sier Stöckl.

Etter to seirer under hoppuka fadet Tandes toppform ut etter missen i siste renn i Bischofshofen. VM ble ingen suksess for lysluggen.

– Jeg skjønner at det kan oppfattes som en dårlig sesong fra hoppuka og ut, men objektivt sett var det en god sesong for ham. Han ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt og hadde en rekke fjerdeplasser i enkeltrenn. Det er ikke dårlig, bemerker Stöckl.

– Jeg tror han har lært mye av opp- og nedturer og med- og motgang. Han var vår beste utøver sist vinter. Det kan være vanskelig å være i en slik posisjon første gang du står i den. Interessen øker, fra mediene, venner og hele miljøet. Det blir energilekkasjer. Jeg tror han er mer ydmyk nå, sier Stöckl om utøveren som ble superkjendis sist vinter.

I beste sendetid

Tande glemte å feste bindingen skikkelig da han kjempet om hoppukeseieren. Allerede dagen etter tok 23-åringen på seg all skyld. Da var veien kort til "Skavlan" i beste sendetid på NRK.

– Det er umulig å si hvor stor påvirkning missen i Bischofshofen hadde på sesongen, men den ble et vendepunkt. Det tok litt av selvtilliten. Det var en påminnelse om at du ikke har kontroll til en hver tid. Det skjer ting som tar deg av banen, sier Stöckl.

– Det var stort å se at min utøver var så ærlig, allerede dagen etterpå. Daniel kunne skyldt på alt annet rundt utstyr, forhold eller vår servicemann. Men han var ærlig og sa rett ut at det var hans egen feil. Da ble det færre spekulasjoner, og jeg tror han opplevde det som en lettelse, sier landslagssjefen.

