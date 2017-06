NFF: Marerittstart på 2017 – Ajer-saken topper trøbbel-liste

Onsdag ble Kristoffer Ajer-saken offentlig. Den føyer seg inn i rekken av negative ting.

– Det er ingen tvil om at det har vært en del krevende saker vi veldig gjerne skulle vært foruten. Vi forsøker å håndtere dette etter beste evne, sier informasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, til NTB.

– Hvordan tror du menigmann ser på Fotballforbundet nå?

– Jeg tror vi må erkjenne at disse sakene skygger for alt det gode arbeidet som norsk fotball faktisk gjør, men det er klart at det ikke er bra omdømmemessig for oss.

– Vi hadde blant annet en gjennomgang med UEFA i forbindelse med noe som heter UEFA Grow. Da ble det avdekket, som forventet, at vi hadde enkelte omdømmeutfordringer, sier Haavik.

Tøff start

Generalsekretær Pål Bjerketvedt har fått mye i fanget etter at han startet i jobben i vinter:

* Fotballforbundet – tross en meget, meget solid bemannet organisasjon – klarte ikke å fange opp at Ajer skulle stå over U21-kampen mot Kosovo. Han spilte, og alt tyder på at Norge mister tre poeng og fem plussmål. Det kan fort frata laget – en gyllen årgang – sjansen til å nå sluttspillet i Italia.

* Den betente dommersaken rullet i ukevis og endte med at Svein-Erik Edvartsen ble parkert på sidelinjen for hele 2017-sesongen. Siste ord i den saken er absolutt ikke sagt.

* NFF er gjennom Fotball Media i en strid med TV 2 om spørsmål rundt rett til å sende bilder fra serierundene i Eliteserien mens kampene pågår. Den kommer opp i rettsapparatet – etter initiativ fra NFF og FM – til høsten.

* A-landslaget vinner ikke fotballkamper (et tap og to uavgjort hittil i år) tross et løft under Lars Lagerbäck. På hjemmekampene mot Tsjekkia og Sverige var det under halvfullt hus begge ganger.

* Onsdag kom også beskjeden om at Norge ikke lenger har noen fotballdommer på elitenivået i UEFA. Svein Oddvar Moen er flyttet ned en divisjon.

For mye

– Med tanke på den store medieinteressen som er rundt norsk fotball, så må vi leve med at det vil være kritiske saker fra tid til annen. Det er en del av gamet, sier Yngve Haavik.

– Men vi har hatt vel mange av disse sakene den siste tiden. Det er det ingen grunn til å legge skjul på.

