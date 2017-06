Zuccarello mister kompis og forbilde

– Han er en jeg har sett opp til. Det er veldig leit å miste en kompis i laget, sier den norske NHL-stjernen til Nettavisen.

– Han ofrer seg for laget og blokkerer skudd.

Det er for å skaffe seg rom under lønnstaket at Rangers kvitter seg med Girardi, som hadde 5,5 millioner i årslønn fram til 2020. Ved å si farvel til 33-åringen kan klubben også beskytte en annen spiller fra å velges av Vegas Golden Knights i ekstradraften for den nye klubben.

Golden Knights har rett til å hente en spiller fra Rangers og hvert av de andre lagene. Det skjer 21. juni.

– Dans bidrag til klubben kan ikke måles. Han har vært en rollemodell og har gitt alt for Rangers både på og utenfor isen, sier klubbpresident Glen Sather.

Bare Henrik Lundqvist har vært i klubben lenger enn Girardi.

– Jeg har lagt hjertet og sjelen min i dette laget i 11 sesonger og har nytt hvert minutt av det, sier Girardi i en uttalelse.

Han kan nå fritt forhandle med hvilket lag han ønsker.

