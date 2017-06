Kampfiksingssaken til Høyesterett

Det er kun straffutmålingen i ankene som tillates fremmet, opplyser Høyesterett. De tre domfelte personene hadde også anket lovanvendelsen og saksbehandlingen, men dette blir ikke behandlet av Høyesterett.

De tidligere fotballspillerne Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til ett år og to måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett 14. februar. Bakmannen Luptjo Korunovski, som er dømt for et lignende forhold i Sverige, fikk fengselsstraff på to år og seks måneder.

I tillegg får de domfelte inndratt pengesummer som følge av kampfiksingen de var involvert i.

Det er foreløpig ikke bestemt når Høyesterett skal behandle saken.

(©NTB)