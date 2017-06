Henrik Ingebrigtsen ute resten av sesongen

Brødrene Ingebrigtsen, Jakob, Filip og Henrik, har alle vært på reklameplakater for det kommende friidrettsstevnet Bislett Games torsdag, men på startlistene finner man kun navnene til de to yngste.

Grunnen er at Ingebrigtsen må gjennomgå en operasjon for sine hamstringproblemer. Han er ute resten av sesongen.

– Sesongen min er over. Jeg er i Finland for å operere hamstring (bakside lår) i morgen. Jeg skal tilbake i verdenstoppen, skriver Henrik Ingebrigtsen på Twitter.

Vil bli hundre prosent frisk

– Henrik fikk en akutt skade i det ene låret under Diamond League-stevnet i Eugene for ca. to uker siden. Han har også hatt smerter i dette området gjennom sesongen 2016, sier Jan Henning Løken, som er medisinsk koordinator i Norges Friidrettsforbund, i en pressemelding.

– Etter grundige undersøkelser ble det i samråd med det medisinske teamet i Norges Friidrettsforbund og Henrik selv konkludert med at kirurgisk behandling nå er det fortrukne behandlingsvalget for å bli hundre prosent frisk, sier Løken.

– Sjokk

Pappa og trener, Gjert Ingebrigtsen sier sønnen kan begynne å løpe igjen i midten av august, men å konkurrere på løpebanen ikke vil være mulig før mot slutten av 2017. Men han lover at sønnen er klar for å komme tilbake for fullt.

– Ja, hvis ikke hadde han ikke tatt den operasjonen. Han kunne ha konkurrert på et relativt greit nivå uten, men for å kunne belaste det på et høyt nivå i mange år til, må han operere.

At det gikk mot operasjon kom som et sjokk for Henrik.

– Spesielt med tanke på at han har lagt ned en kolossal jobb med opptrening etter operasjonen han tok i august (tåskade) og den alvorlige hamstringskaden han hadde i fjor, sier pappa Gjert.

Operasjon i Finland

Operasjonen vil gjennomføres tirsdag av den anerkjente kirurgen Sakari Orava på hans klinikk i finske Åbo.

– Han har prøvd å roe ned trening og justert for å bli skadefri, men i tett samarbeid med fysioer og leger kom de fram til at det beste var en operasjon, sier toppidrettssjef i Norges Idrettsforbund, Håvard Tjørhom, til NTB.

– Det er synd. Vi prøvde i det lengste å se etter andre alternativer, men da Henrik falt ned på dette valget mener jeg det er bra for hans sjanser til å prestere på det nivået han vil, legger han til.

Synd

Årets friidrett-VM går dermed uten en av Norges største profiler.

– Selvfølgelig skulle vi hatt ham i en tropp. Han er en av våre store profiler og også en av de eldste. Samtidig tror jeg dette gjør at han kommer sterkere tilbake. Men det er synd, sier Tjørhom.

Lillebroren Jakob skal løpe en engelsk mile i U20-klassen under Bislett Games, mens regjerende EM-mester på 1500 meter, Filip, skal løpe den distansen, som avslutter hele stevnet. Også Henrik skulle ha løpt, men en skade setter nå en stopper for de planene.

Ingebrigtsen har slitt mye med skader de siste sesongene, og har også hatt problemer denne sesongen, før det nå endte med at han må gjennomgå en operasjon.

(©NTB)