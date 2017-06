Lagerbäcks skuffelse og sinne

Landslagssjefen var ikke fornøyd med hvordan Olympiakos-spilleren løste megasjansen der Norge kom to mann alene med tsjekkernes keeper.

Elyounoussi valgte å skyte rett på keeper fremfor å spille til en fullstendig umarkert Alexander Søderlund etter at timen var spilt på Ullevaal.

– En kombinert skuffelse og sinne, svarte Lagerbäck da NTB ville vite hva vår nye landslagssjef tenkte da Elyounoussi valgte å stole på egne avslutteregenskaper.

Elyounoussis miss fikk det til å koke i sosiale medier. Der fikk den tidligere Fredrikstad-spilleren kjørt seg skikkelig.

– Normalt gjør man mål når man kommer to alene mot keeper, men det er sånn som skjer. Vi gjør alle feil, fortsatte Lagerbäck.

– Vi gjør alle feil. Jeg har ikke snakket med Tarik, så jeg vet ikke om han så at Alex var ved siden av han, la landslagssjefen til etter 1-1 hjemme mot Tsjekkia i lørdagens VM-kvalifiseringskamp.

Manglet prikke over I-en

Elyounoussi hadde noen minutter tidligere skaffet straffesparket som Søderlund hamret inn til 1-1.

– Nei, absolutt ikke. Gjør man det godkjent spillemessig og gjør en tabbe, så vet jeg ikke hvilken tabbe som skulle ført til det, svarte Lagerbäck på spørsmålet om han tenkte det samme som sofatrenerne på Twitter som ville ha tatt ut Hellas-proffen umiddelbart.

– Så følelsesstyrt kan du ikke være, mente Lagerbäck.

Etter en rufsete 1. omgang, hevet Norge seg betydelig etter pause. En rekke sjanser ble skapt, men fortsatt er uttellingen omtrent som solskinnsdager på Østlandet hittil i juni.

– Det var et klart steg framover. Det var en litt blandet 1. omgang med litt for mange balltap til å være helt fornøyd. Det så veldig bra ut i 2. omgang, selv om vi ikke satte prikken over I-en. Spillerne gjorde en bra arbeidsinnsats. Det var noen sjanser som burde blitt mål, sa Lagerbäck.

Svensson sov

Svensken var ikke fornøyd med verken de norske spillernes holdning eller prestasjon i debuten i Belfast. Lørdagens prestasjon var et klart signal om at tapet mot Nord-Irland ikke preger et A-landslag som har vært blottet for selvtillit de siste årene.

– Det var klart bedre enn mot Nord-Irland. Det var klar forskjell, sa Lagerbäck.

Men forsvarsspillet til Jonas Svensson på 0-1-scoringen vekket tilbake vonde minner fra Høgmo-tiden der Norge gang på gang havnet under.

– Vi er litt for dårlig til å forstyrre innleggsspilleren. Deretter har vi dessverre ikke kontroll på bakre stolpe og ble balltittere. Der må vi bli bedre. Du har ikke råd til å gjøre feil på dette nivået, og det var en tabbe, slo Lagerbäck fast.

Selv om han så mye positivt, og det med rett, prøvde han ikke å unnskylde – eller enda verre, bortforklare – situasjonene der hans spillere gjorde feil.

Svarene var like klare som beskjedene til spillerne er på feltet og i samtaler. Lørdagens 1-1-kamp mot VM-jagende Tsjekkia var et tydelig signal om et tydeligere A-landslag etter flere år med vingling.

