Kennaugh vant kongeetappen av Critérium du Dauphiné

Skys britiske rytter kom rullende i ensom majestet over målstreken på det sagnomsuste fjellet Alpe d'Huez på den 7. etappen av Critérium du Dauphiné lørdag.

– Det er alltid hardt å vinne en fjelletappe, og dette viser at jeg er i god form foran det som skal skje i juli, sa Kennaugh etter målgang.

Landsmannen Ben Swift (UAE) ble nummer to, 13 sekunder bak Kennaugh. De to var i brudd før Kennaugh takket for følget fire kilometer før mål.

Jesús Herrada (Movistar) kom inn 1.11 min bak vinneren, mens Lottos Jelle Vanendert (1.13) og Romain Bardet fra Ag2r (1.14) fulgte på rad og rekke etter Kennaugh.

Richie Porte ble nummer seks – slått med 1.56 av Kennaugh – men tok verdifulle sekunder på Chris Froome i sammendraget. Porte leder Criterium du Dauphine før den siste etappen søndag.

– Angrep var den beste formen for forsvar i denne finalen. Laget mitt nøytraliserte forsøkene fra de beste rytterne på en fantastisk måte før jeg angrep. De gjorde en utrolig jobb, sa Porte etter målgang.

– Vi kan samtidig ikke ta noe for gitt. Jeg forventer mer fyrverkeri i morgen. Det er en kort etappe. Dette er ikke over før det er over, tilføyde australieren.

Porte har ett minutt og to sekunders forsprang til Froome, mens danske Jakob Fuglsang er 1.15 bak på tredjeplass.

Lørdagens 168 kilometer lange etappe gikk mellom Aoste og legendariske Alpe d'Huez.

Critérium du Dauphiné avsluttes søndag. Rittet regnes som en viktig oppkjøring til sommerens Tour de France.

