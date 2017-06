Kaptein Kane reddet poeng for England

Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain så lenge ut til å bli matchvinner for England i nabooppgjøret mot Skottland med sin scoring i det 70. minutt, men tre minutter før full tid utlignet Celtic-spiller Leigh Griffiths for hjemmelaget på et velplassert frispark.

England lærte ikke av sine feil og ga Skottland nok et frispark i skuddposisjon på overtid. Griffiths steg fram nok en gang, og satte inn sitt andre mål på fire minutter.

Hjemmefansen rakk imidlertid knapt finne setene sine igjen før Harry Kane rev seg løs i feltet etter et innlegg fra Raheem Sterling. I sin første kamp som kaptein for England reddet Tottenham-stjernen ett viktig poeng for Gareth Southgates menn.

– Etter denne avslutningen er vi relativt fornøyde med uavgjort. Det var en helt syk ende på kampen, og det var virkelig god internasjonal fotball. Å plutselig være bak 1–2 etter to frispark fra Griffiths, det viser utrolig karakter å komme tilbake og få et poeng, sa Kane til Sky Sports etter kampen.

I gruppe F skiller det tre poeng fra lederlaget England til gruppetoer Slovenia, som vant 2–0 mot Malta lørdag.

– Vi er fortsatt på topp, og vi er fortsatt i en god posisjon med tanke på kvalifiseringen. Det er alt som betyr noe, sa Kane.

Slovakia kan ta tilbake annenplassen med seier mot Litauen senere lørdag.

Skottland ligger som nummer fire med åtte poeng på seks kamper.

