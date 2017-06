Brækhus svært fornøyd med suksessformelen

"The First Lady" fikk hard motstand av argentineren i Bergen fredag, men en Brækhus i langt bedre slag enn i februar tok seg av Farias og vant komfortabelt poeng etter ti runder. Dermed forsvarte hun alle sine tittelbelter.

Kampen mot Klara Svensson i februar ble utsatt fordi Brækhus ble syk. Det gjorde hun alt for å unngå denne gang. Derfor var hun flere uker i Spania hvor hun fikk trene i fred.

- Det var veldig viktig å komme seg vekk og få ro og et klima som passer meg. Å kunne være skadefri og uten sykdom var helt fantastisk. Å få den godfølelsen etter siste kamp var veldig, veldig viktig, sa hun til NTB like etter kampen natt til lørdag.

Hun gjentar gjerne suksessoppskriften før neste tittelkamp.

- Ja, enten det er der eller et annet sted der det er varmt og godt. Det er absolutt aktuelt å dra dit igjen.

Har et par kamper igjen

På pressekonferansen etter kampen uttalte 35-åringen at hun er lysten på å gå en proffkamp i USA.

Hun estimerer samtidig at hun har et par-tre kamper igjen i karrieren.

- Det er vanskelig å si, men jeg har et par kamper igjen. Samtidig kjenner jeg også at det er morsomt å jobbe med nye boksere som kommer inn. Det synger litt på siste verset, men jeg skal definitivt ha en kamp til her i Norge og kanskje én eller to i USA, sa hun og la til at hun ennå ikke er sikker på i hvilket land boksekarrieren avsluttes.

- Alt kan skje i proffboksing, men denne kampen her har åpnet masse dører for meg.

Las Vegas?

Norges desiderte boksedronning har nå 31 strake seirer som proffbokser.

Før hun legger opp er hun spesielt lysten på å gå kamp i Las Vegas.

- Vi jobber ut mot det, ja. Det kan jeg si. Det er noen interessante navn der borte, men akkurat nå har jeg bare konsentrert meg om Bergen og Erica Farias.

