Blandede følelser for debutant Johnsen

Hearts-proffen fikk 20 minutter på topp etter at Alexander Søderlund måtte av med en skade. Johnsen har aldri tidligere vært i en norsk landslagstropp.

– Jeg har blandede følelser. Det er et stolt øyeblikk, men uavgjort er ikke godt nok. Jeg vil være en vinner, og vi bør vinne denne kampen, sa han til NTB etter Norge-debuten.

25-åringen fikk en nesten-sjanse kvarteret før slutt, og på overtid var han nær en drømmedebut for landslaget. Men Tsjekkia-keeper Tomás Vaclík fikk reddet headingen fra spissen.

Optimistisk

– Vi har tre-fire sjanser til å score (på slutten). Det skjedde mye. Nå må vi bare fokusere på å vinne neste kamp. Vi kan ikke være fornøyde med dette resultatet, sier Johnsen.

Han var ikke helt fornøyd med egen innsats, men er optimistisk rundt framtiden i landslaget.

– Jeg ga bort noen baller jeg burde ha holdt på. Jeg stresser litt med det jeg skal gjøre, for jeg blir veldig ivrig. Kanskje burde jeg senke tempoet litt og vise at jeg er klar for å spille på et høyt nivå. Nå har jeg fått det (den første kampen) ut av systemet, og jeg er klar for å vise ferdighetene mine i neste kamp, sier han.

Fra start?

Om det blir start mot Sverige tirsdag, vet han ikke.

– Det er det ingen som vet. Lars har holdt kortene tett til brystet. Men det betyr at alle har en sjanse til å få spille. Vi får se hva som skjer.

Johnsen føler at han er blitt tatt godt imot i det norske laget på sin første samling.

– Det har vært nervepirrende, men alle har vært så hyggelige og åpne mot meg. Jeg er veldig spent på framtiden til dette laget.

(©NTB)