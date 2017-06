Hovland forstår at plassen er i fare

– Det er fullt forståelig og slik det skal være, sier midtstopperen om Lagerbäcks uttalelse om at han etter sommeren vil stille strenge krav til spilletid i klubblagene for landslagsaktuelle spillere.

– Hvis du ikke spiller i klubben så må andre få sjansen. Jeg har ikke noe problem med å forstå det. Jeg spiller jo ikke kamper, og da kommer andre foran meg i køen, sier Hovland til NTB.

28-åringen er ute etter en ny klubb ettersom kontrakten med Nürnberg løper ut, og han er klar på at muligheten til å fortsette på landslaget vil være en viktig faktor ved klubbvalget.

– Akkurat nå er det usikkert hvor jeg skal spille. Jeg har hatt ferie etter at sesongen var over. Nå er det landslagssamling, og så får vi se på det etter at samlingen er over, sier han.

Vanskelig valg

–Det er agenten (Jim Solbakken) som styrer det, som finner fram muligheter. Det er alltid interesse, men spørsmålet er hva jeg skal velge. Jeg må finne noe som passer for meg og for familien, og helst noe med utsikt til spilletid. Jeg har fått klar beskjed om at jeg ikke kan regne med å være med i landslaget om jeg ikke spiller.

Lagerbäck sa ved uttaket at han mener Hovland er den beste for landslaget dersom han får spille klubbfotball.

– Det er positivt at han synes det. Jeg har et mål om å være med på landslaget lengst mulig, det tror jeg alle har. Det gjelder å treffe et godt valg, men det er ingen garanti. Uansett hva jeg velger så må jeg kjempe meg til plass på laget og vise at jeg fortjener den, sier Hovland.

God hjelp

Han hadde bare en håndfull landskamper før han i junikampene for to år siden sto fram som løsningen på Per-Mathias Høgmos stopperproblem. Hovland har siden 2. omgang av kampen mot Sverige 8. juni 2015 spilt hvert minutt av hver eneste landskamp.

Ved siden av seg i midtforsvaret har han hatt Vegard Forren (12 ganger), Stefan Strandberg (5), Håvard Nordtveit (1) og Gustav Valsvik (1). Med de 19 kampene på rad er han oppe i 23 totalt og kan få gullklokka på denne samlingen, men vet ikke om det blir slik.

–Hvis jeg er heldig så får jeg noen minutter i landskampene. Det vil hjelpe i klubbjakten, sier han, forberedt på å havne på benken etter å ha startet 18 landskamper på rad.

(©NTB)