Reginiussen klar til å ta for seg

– På tampen av karrieren har jeg lyst til å vise meg fram på landslaget og spille noen gode kamper, levere litt her også. Det er målet med at jeg ennå er med. Jeg føler at jeg har noe uoppgjort, noe jeg ønsker å bevise, sier Reginiussen til NTB.

– Det er tett konkurranse mellom de som er her, og jeg tar ingenting for gitt. Alle har lyst til å spille, og det har jeg og. Blir jeg valgt så skal jeg iallfall gå foran og ta kampen.

Han debuterte under Åge Hareide i mars 2007 og fikk fem kamper det året. Under Drillo (2008-13) fikk han 11 kamper, under Per-Mathias Høgmo (2013-16) fem til. Den forrige kom for nesten tre og et halvt år siden, et 0-3-tap for Polen i Abu Dhabi.

Ikke rart om 31-åringen tenkte at landslagskarrieren var over, men en alvorlig skade for to år siden hadde en positiv bieffekt, og nå kjenner han seg sterkere og bedre enn kanskje noen annen gang i karrieren.

Hell i uhell

– Jeg slet veldig med ryggen. Jeg hadde prolapser som førte med seg mye smerter nedover beina, men det ble operert mens jeg var ute med avrevet hælsene. De tok det i samme slengen, og siden har jeg hatt en annen hverdag med mye mindre skadetrøbbel, sier han.

– Nå har jeg kunnet trene veldig lenge uten opphold. Jeg fikk nesten en hel sesong i fjor, og jeg fikk hele oppkjøringen til denne. Fysisk sett tror jeg ikke at jeg har vært sterkere enn nå.

Det har Lars Lagerbäck merket seg. Landslagssjefen har åpent bekjent seg som en beundrer av Reginiussen og nevnte ham som et lysende unntak da han nylig beklaget at de norske spillerne er for «snille».

– Han viser med hele sitt kroppsspråk at han vil noe. Han går til i duellene og dominerer sitt område. Vi må få flere som gjør det, sa Lagerbäck om finnmarkingen.

Kassa foran

– Det er hyggelig at han drar fram det. Det er en egenskap jeg mener å ha. Spillet mitt er ikke noe for feinschmeckere, og vil nok aldri bli det, men hvis jeg får spille skal jeg gjøre som i Rosenborg, å gå ut med «kassa» fram og gi juling, sier Reginiussen.

Han har selv fått et godt inntrykk av den nye landslagssjefen.

– Han har vært veldig tydelig og gir klare beskjeder. Han er veldig trygg på hvordan vi skal spille, og så har han glimt i øyet, sier han om Lagerbäck.

Reginiussen sier at han ikke tenkte mye på landslaget i årene da innkallingene uteble, men nå håper han å kunne bidra til en etterlengtet opptur for et lag som har tapt sine sju siste kvalifiseringskamper mot lag som er i topp 200 på FIFA-rankingen.

– Vi må begynne et sted. Vinner vi dueller, blør for drakta og gir juling så er det en god start. Da kommer det andre ofte litt av seg selv. Jeg tror vi alle sammen skal gå ut med kassa fram og ta for oss, sier RBK-stopperen.

