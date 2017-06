Maars Johnsen: – Blir nok aldri like god som Flo

Maars Johnsen, debutant i den norske A-landslagstroppen, spiller til daglig i skotske Hearts. Tidligere landslagsprofil Flo spilte også i Skottland i løpet av sin lange karriere, da i Glasgow Rangers. På mandagens pressekonferanse i Sandvika dro landslagssjef Lagerbäck paralleller mellom de to, spesielt på grunn av størrelsen. Begge er over 190 centimeter.

– Jeg håper at jeg én dag kan klare det, men jeg kommer nok aldri til å bli like god som Tore André Flo, sier 25 år gamle Maars Johnsen til NTB.

Flo fikk 76 landskamper for Norge. Stryningen scoret blant annet da Norge slo Brasil 2–1 i Frankrike-VM i 1998. Maars Johnsen er full av lovord om den tidligere landslagsstjernen.

– Det er likheter der – vi har spilt i samme liga, mot samme type lag, og jeg har en ambisjon om å spille i England, der han også spilte (Chelsea). Jeg håper at jeg kan klare å være på samme nivå som ham en gang i framtiden, men jeg er ikke der nå, legger Heart-spissen til.

Stolt

Maars Johnsen kan ses på som en fotballnomade, og det til tross for at han bare er 25. Den høyreiste norskamerikaneren har blant annet vært innom klubber som Lyn, Vålerenga, FK Tønsberg, portugisiske Atlético CP, bulgarske Litex og nå skotske Hearts.

25-åringen er svært stolt over å ha blitt inkludert i Lagerbäcks ferske tropp til kampene mot Tsjekkia og Sverige.

– Akkurat nå skal jeg ta ting steg for steg. Jeg skal vise at jeg er en god spiller for landslaget, så tar jeg resten derfra, sier Maars Johnsen, som røper at han vurderer et klubbskifte. En avgjørelse kan komme etter landskampene.

– Det er interesse fra andre klubber akkurat nå, ja, men jeg er ikke sikker på hva som er best for meg. Jeg liker å spille for Hearts. Vi får se hva som skjer, sier spissen, som roses av landslagets kaptein.

Kapteinsros

– Maars Johnsen er stor, og han er god teknisk. Jeg har fulgt litt med på hvordan han har gjort det i Skottland, der jeg selv også har spilt (for Celtic) tidligere. Det er noe spennende ved ham, sier Fulhams Stefan Johansen til NTB.

Og hva med Flo-sammenligningen?

– Hehe, begge er høy og slepne. Vi får se, sier en smilende Johansen.

Hull-spiller Markus Henriksen er også spent på hva spissdebutanten kan utrette.

– Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke har sett ham veldig mye i aksjon, men han ser jo stor og sterk ut. Har vi en ny Tore André Flo der, så takker og bukker vi jo for det, sier trønderen humrende.

Maars Johnsen gleder seg veldig til å komme i gang med flagget på brystet.

– Nå har jeg fått sjansen min. Det er surrealistisk, men veldig spennende. Det føles bra. Jeg skal nyte dette, sier 25-åringen.

