Hjort: - Johaug "fokusert" før CAS-høringen starter

Tirsdag møter Johaug til høring i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Johaug vet at det kan bli skjebnesvangre timer. I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges. Får hun mer enn 15 måneders utestengelse, går hun klipp av OL i Sør-Korea.

- Therese er fokusert på å gjøre en god jobb når hun skal forklare seg. Hun kjenner jo historien sin. Det er bare å sikre at hun får forklart seg om alle forhold som er relevant for saken, sier Johaug-advokat Christian B. Hjort til NTB i Lausanne.

I møter

28 år gamle Johaug, som bor på Hotel De La Paix, ankom den sveitsiske byen rundt klokken 23 søndag. I dag har hun allerede hatt ett møte med sine advokater, Mike Morgan og nevnte Hjort. Kjæresten Nils Jakob Hoff og manager Jørn Ernst har også deltatt. Johaug og resten av teamet har planlagt et nytt møte senere mandag, noe Hjort bekrefter.

- I dag har vi hatt - og har - møter med våre engelske kolleger, som har lang erfaring med CAS. De tilfører sine synspunkter for oss. Vi forbereder saken vi skal føre for CAS i morgen, sier Hjort.

- Det er i første rekke viktig for Therese å bli kjent med hvordan det er i CAS, legger han til.

Høringen i Johaug-saken starter i CAS sine lokaler klokken 09.30 tirsdag. Den er beregnet å vare en arbeidsdag.

Bendiksen på plass

Tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen har også ankommet Lausanne. Han skal vitne i saken.

Det var i september i fjor at det gikk galt for Therese Johaug. Hun fikk kremen Trofodermin av landslagslege Bendiksen for en solforbrent leppe. Kremen viste seg å inneholde det forbudte stoffet clostebol, og Johaug hadde ikke sett det røde dopingmerket på pakken.

Det er dommertrioen Romano F. Subiotto, Jeffrey G. Benz og Markus Manninen som sitter i CAS-panelet og som skal avgjøre Johaugs endelige suspensjon. Benz er valgt av Johaugs team, mens Manninen er FIS' valg.

(©NTB)