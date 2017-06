Kristoff usikker på formen etter sykdom

Critérium du Dauphiné innledes søndag med en knalltøff etappe på 170 kilometer i og rundt franske Saint-Étienne. Syklistene skal bryne seg på åtte kategoriserte stigninger. Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er de sterkeste norske kortene i rittet. Sterke navn som Alberto Contador, Chris Froome og Michal Kwiatkowski stiller også til start.

Kristoff har hatt konkurransepause den siste tiden, men skal nå for alvor spisse formen inn mot Tour de France. Han har med seg blant andre Sven Erik Bystrøm på Katjusja-laget. Likevel spørs det om Kristoff kan hevde seg på førsteetappen.

– Jeg tror det er for mange bakker for min del i dag. I tillegg er jeg ikke så frisk. Jeg har vært forkjølet de siste tre dagene, så jeg føler meg ikke super. Jeg må bare se an formen, sier Stavanger-syklisten, ifølge Cyclingnews.

Tour de France-favoritten Chris Froome ser fram til å komme i gang.

– Det er noen skikkelig tøffe etapper i dette rittet. Det kommer til å bli en stor test. Jeg satser på å ha gode følelser etter dette rittet, jeg ønsker å være i toppform i juli, sa briten.

Critérium du Dauphiné avsluttes søndag 11. juni. Tour de France går for øvrig fra 1. til 23. juli.

