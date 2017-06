David Nielsen forlenger med Lyngby

Det opplyser Lyngby i en pressemelding søndag.

Hans nye kontrakt har sluttdato i 2019. Det er ett år lenger enn hans forrige kontrakt.

Etter Lyngbys mange gode prestasjoner denne sesongen har Nielsens navn blitt nevnt i spekulasjonene rundt flere trenerkabaler, men den tidligere Brann-spilleren tror han har mest å hente på å bli i Lyngby.

– Til sjuende og sist er dette en beslutning som er tatt med hjertet og magen. Det er ikke alltid at man har muligheten til å velge med de to i fotballen, sa Nielsen i et direktesendt intervju på dansk TV3+.

– Man kan alltid bli fristet av andre tilbud, men på den andre siden er dette også mitt første år i superligaen, og jeg er veldig realistisk. Jeg trener Lyngby, og jeg venter ikke på at den tapende mesterligafinalisten skal ringe meg, la han til.

Neste sesong skal Lyngby spille kvalifisering til europaligaen.

(©NTB)