Bohinen varsler protest etter utvisning

Dommer Trygve Kjensli dømte straffe og ga Hansen det røde kortet for det han mente var en felling av Martin Ramsland på full fart mot Sandefjord-målet. Episoden skjedde på overtid av første omgang.

Sandefjord måtte dermed fullføre en hel omgang med én mann mindre på banen.

– Vi kommer til å protestere, og det er meldt inn. Protesten blir sendt inn i morgen tidlig. Vi legger inn protest på at Christer Reppesgård Hansen får rødt kort i en situasjon som etter vårt skjønn ikke engang kvalifiserer til et frispark, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til TV 2.

Sogndal utlignet til 2-2 fra straffemerket. Kampen så ut til å ebbe ut i poengdeling, men fem minutter på overtid dunket innbytter Bendik Bye inn 3-2 til Sogndal.

– Det er viktig å presisere at vi ikke protesterer på resultatet. Det får stå som det gjør, men det blir feil at en spiller skal straffes to ganger for noe som ikke er en forseelse. Vårt håp er å få opphevet den automatiske suspensjonen som han får, sier Bohinen.

(©NTB)