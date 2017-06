Murray slo publikumsfavoritten del Potro

Murray, som måtte se seg slått av Novak Djokovic i finalen i 2016, møter enten John Isner (USA) eller russiske Karen Khatsjanov i neste runde.

Mot del Potro vant han første sett i det som utviklet seg til å bli et maratonsett.

– Jeg ventet en veldig tøff kamp. Den av oss som vant det første settet ville ha fordelen ettersom det er veldig vanskelig å komme tilbake under disse tunge og trege forholdene, sa Murray etter seieren og la til at han fort kunne tapt det innledende settet.

– Han spilte mye bedre enn meg i første sett. Han hadde sjanser og pådro seg en dobbeltfeil på settball, oppsummerte skotten.

Argentinske del Potro vil nok ergre seg etter kampen ettersom han sløste bort fire settballer. Til slutt endte han heller opp med å tape settet og få en tung start på kampen. Derifra var det ingen vei tilbake for 28-åringen.

Også Marin Cilic er klar for neste runde i den ærverdige tennisturneringen. Han slo Feliciano López 6-1, 6-3, 6-3. I neste runde venter Kevin Anderson fra Sør-Afrika.

Fransk hjemmehåp innfridde

På kvinnesiden er Agnieszka Radwanska ute av årets Roland-Garros allerede i 3. runde. Den polske tennisstjernen var ikke i nærheten i møtet med Alizé Cornet.

Radwanska hadde vunnet sju av sine åtte siste kamper mot Cornet, men lørdag nådde hun ikke opp. Cornet vant klart med settsifrene 6-2, 6-1.

Den franske jenta var i ekstase da seieren var et faktum. Radwanska må derimot fortsatt vente på sin første Grand Slam-triumf

– Jeg mangler ord. Du jobber hele året for å oppleve øyeblikk som dette. Jeg kunne ikke ha drømt om et bedre utfall. Grus er ikke mitt favorittunderlag, men jeg trives på hovedbanen. Jeg lot henne ikke styre duellene, holdt meg tett på baklinjen og varierte spillet, sa Cornet med tårer i øynene etter at avansementet var i boks.

Ikke på talefot

27-åringen møter landskvinnen Caroline Garcia i fjerde runde. Sistnevnte slo ut Hsieh Su-wei fra Taiwan med 6-4, 4-6, 9-7. Det er annen gang i karrieren at Cornet har avansert så langt på hjemmebane i Roland-Garros.

Siden også Kristina Mladenovic tok seg videre, har hjemmenasjonen Frankrike for første gang på 23 år tre kvinnelige spillere i åttedelsfinalen i singleturneringen.

I det helfranske oppgjøret blir det en duell mellom to spillere som ikke har varme følelser for hverandre. Etter lørdagens triumf bekreftet Cornet at hun ikke er på talefot med Garcia etter en strid rundt det franske Fed Cup-laget.

Lett for Halep

I motsetning til Radwanska taklet Simona Halep favorittstemplet da hun enkelt slo ut russiske Darja Kasatkina med sifrene 6-0, 7-5. Rumeneren avgjorde kampen i løpet av 27 minutter.

– Det er fint å være klar for fjerde runde i Paris, sa Halep.

25-åringen var tapende finalist i 2014-utgaven av Roland-Garros. En ankelskade gjorde at det en stund var usikkert om hun ville rekke årets turnering.

– Det går ganske OK. Jeg kan løpe og bevege meg bra, sa Halep etter lørdagens seier.

Halep, som er tredjeseedet i turneringen, møter spanske Carla Suarez i neste runde.

