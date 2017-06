Hareides Danmark skal ut i provinsen

På forbundets nettsted meldes det at Åge Hareides landslag heretter skal spille alle sine privatlandskamper utenfor hovedstaden.

– Landslaget i fotball er hele Danmarks lag. Derfor ønsker vi at laget både trener og spiller kamper forskjellige steder i landet, slik vi vet at det gjøres i Spania, England, Portugal og flere andre land. Alle dansker skal få mulighet til å oppleve landslaget i en by nær sitt hjemsted, sier Danmarks fotballpresident Jesper Møller til dbu.dk.

Neste uke kommer Tyskland på besøk til Danmark i en kamp som markerer 25-årsjubileet for Danmarks sensasjonelle EM-triumf i 1992. Den gang ble Vest-Tyskland slått i finalen.

Mett?

Kampen spilles i Brøndby rett utenfor hovedstaden, og så langt er det solgt bare 14.000 billetter til kampen der det også vil bli et rammeprogram med spillere fra 92-laget og gjester fra landets 1600 klubber.

– Det er mange store fotballkamper og andre begivenheter i København, men jeg håper at hovedstadsområdet fortsatt ønsker å være vert for landslaget. Ellers må vi vurdere å flytte enda flere landskamper til andre byer, sier Møller.

– Vi har opplevd god støtte til landslaget både i Odense, Aarhus, Herning, Aalborg, Horsens, Viborg og andre steder i provinsen.

Tester

Danmarks kvinnelandslag har den siste tiden hatt Viborg som fast hjemmebane, mens U21-landslaget har funnet seg til rette i Aalborg.

Fra nå av kommer Danmarks fotballforbund til å sende A-landslaget oftere til mindre byer, selv om de viktige kvalifiseringskampene i utgangspunktet fortsatt skal legges til Parken.

– Vi kommer til å teste ulike plasseringer av landskamper for å sikre de beste rammer for laget og tilhengerne, sier fotballpresidenten.

(©NTB)