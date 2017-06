Ny poengrekord for Moi og Basel

Det skjedde i en kamp som fikk et merkelig mellomspill da flere hundre Basel-fans kvarteret før slutt stormet banen bak et banner for å hylle avtroppende klubbpresident Bernhard Heusler.

Kampen måtte avbrytes inntil tilskuerne beveget seg ut av gresset igjen, og de gjenværende minuttene kunne spilles.

Seydou Doumbia ga Basel ledelsen i det 14. minutt, men Danijel Aleksic utlignet med et flott frispark, og det sto 1-1 ved pause.

I det 58. minutt spilte Elyounoussi til Renato Steffen, som dro av en motspiller og satte inn 2-1-målet.

Seieren førte Basel opp i 86 poeng, ett mer enn klubben greide i 2003-4. De to målene var bare nok til å tangere, ikke slå, scoringsrekorden fra 2009-10, men tre minutter før slutt satte sesongens målkonge Doumbia inn lagets 91. seriemål for sesongen.

På overtid kom Mark Janko inn for Doumbia og fastsatte umiddelbart resultatet til 4-1 med et hælspark.

Dermed kunne 30.657 tilskuere hylle dem suverene seriemesteren som la nærmeste rival Young Boys hele 17 poeng bak seg. De nye sveitsiske rekordene lyder på 86 poeng og 92 mål.

Moi og Basel ble dobbeltmester ettersom laget også vant cupfinalen forrige måned.

