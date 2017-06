Murray møter publikumsfavoritt i Roland-Garros

Juan Martin del Potro viste seg nemlig fra en svært sympatisk side i torsdagens kamp mot spanske Nicolás Almagro, som gråt av fortvilelse da han måtte bryte kampen med en kneskade.

Den store argentineren satte seg ved siden av en hulkende Almagro, tilbød ham vann og klappet ham på hodet.

Del Potro gikk bort til motstanderen umiddelbart da Almagro falt om med store smerter, og publikum satte pris på hans omtanke og gode sportsånd.

Gode ord

– Jeg prøvde å finne noen gode ord for ham. Jeg ba ham om å beholde roen, om å tenke på familien og på barnet sitt. Noen ganger er det ting som betyr mer enn en tenniskamp, sa Del Potro.

Han vant første sett 6-3, men Almagro vant det neste med samme sifre. Det sto 1-1 i tredje sett da Almagro måtte gi seg.

Del Potro spiller selv i Roland-Garros for første gang på fem år etter å ha slitt med en rekke skader, oftest i håndleddet.

– Det er ikke lett når en venn på andre siden av nettet blir skadd og bryter sammen i gråt. Det var et dårlig øyeblikk for oss begge, men jeg ønsker ham alt vel, sa argentineren.

Jobbet

Murray måtte jobbe en stund for å slå omstridte Klizan, som i 1. runde ble beskyldt for å late som han var skadd i kampen mot hjemmefavoritten Laurent Lokoli.

Etter en tøff dyst vant Murray 6-7 (3-7), 6-2, 6-2, 7-6 (7-3).

– Jeg ventet en tøff kamp. Martin kan slå vinnerslag uansett hvor han er på banen, sa Murray, som har utkjempet to maratonkamper mot Del Potro det siste året. Han vant OL-finalen, men tapte i Davis Cup-semifinalen.

Tredjeseedede Stan Wawrinka er klar for 3. runde i turneringen for 10. gang etter seier over ukraineren Oleksander Dolgopolov. Sveitseren vant etter 6-4, 7-6 (7-5), 7-5 i tre strake sett. I neste kamp blir det møte mot italienske Fabio Fognini.

Kroaten Marin Cilic, seedet som nummer sju, er også videre til 3. runde etter seier over russeren Konstantin Kravtjuk i strake sett.

(©NTB)