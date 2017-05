Sovende Woods hadde ikke alkohol i kroppen

Tirsdag opplyste amerikansk politi at polititjenestemenn oppdaget golfstjernens bil i veikanten ved byen Jupiter i Florida natt til mandag. Inne i bilen fant de en sovende Woods med setebeltet festet. Bilens motor gikk.

Golfstjernen ble ifølge en politirapport vekket, men skal ha snakket svært "tregt og utydelig". Han skal ha fortalt politiet på stedet at han tar flere typer medikamenter.

41-åringen skal ha framstått forvirret og spurte hvor langt fra hjemmet i Hobe Sound han befant seg. Samtidig betegner politiet ham som svært samarbeidsvillig.

Ingen alkohol

Alkoholtesten som ble tatt på stedet viste ingen tegn til at golfstjernen hadde alkohol i kroppen, og Woods skal ha sagt ja til også å avlegge en urinprøve.

I politirapporten som ble frigitt tirsdag framgår det at Woods hevder han tar de ulike medikamentene i kjølvannet av ryggoperasjonen han gjennomgikk i april.

41-åringen har hatt store problemer med ryggen de siste årene og har vært gjennom i alt fire inngrep siden 2014. Smertestillende medikamenter skrives som oftest ut i etterkant, og mange av disse frarådes sterkt å benyttes i kombinasjon med bilkjøring.

Beklaget

Mandag sendte Woods selv ut en uttalelse der han beklaget episoden og påpeker at det hele skyldtes en "uventet reaksjon" på medisin han tar.

– Jeg forstår alvoret i det jeg har gjort og tar ansvar for mine handlinger. Jeg vil at folk skal vite at det ikke var alkohol inne i bildet. Det som skjedde var en uventet reaksjon på medisiner jeg får på resept. Jeg forsto ikke at kombinasjonen av medisinene skulle påvirke meg så sterkt, sier Woods.

Han beklager overfor familie, venner og tilhengere.

– Jeg forventer mer av meg selv. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Woods har ikke mindre enn 14 Major-titler på sin innholdsrike merittliste.

5. juli må 41-åringen møte i retten som følge av mandagens episode.

(©NTB)